Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Công đoàn phí giảm còn 0,5% lương từ ngày 1/6/2025

Minh Quân - Hà Anh

Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm phí công đoàn từ 1% xuống 0,5%, bắt đầu từ 1/6/2025, tại Đại hội Công đoàn khóa 14.

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