Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Công chức Hà Nội, Hải Phòng ngộp thở vì điểm danh qua nhiều cổng

Minh Quân - Hà Anh

Công chức Hà Nội và Hải Phòng quá tải với việc điểm danh qua 18-20 cổng mỗi ngày do thiếu đồng bộ hạ tầng số.

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