Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Công an vào cuộc rà soát phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả

Minh Quân - Hà Anh

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vi phạm phối trộn xăng E10 và xử lý tin giả, Bộ Công Thương triển khai lộ trình kiểm soát.

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