Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Công an TPHCM khởi tố vụ hơn 1.000 tấn giá đỗ tẩm chất cấm

Minh Quân - Hà Anh

Công an TPHCM khởi tố 4 đối tượng sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất cấm, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Video tiếp theo
back to top