Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cơn lốc tài sản 2026: Tỷ phú giàu nhanh chưa từng thấy nhờ AI

Minh Quân - Hà Anh

Bloomberg ghi nhận tài sản tỷ phú toàn cầu tăng gần 4.000 tỷ USD nhờ AI, Elon Musk dẫn đầu với 839 tỷ USD.

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