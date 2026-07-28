Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Cổ phiếu SpaceX giảm mạnh, tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD

Minh Quân - Hà Anh

Chỉ sau một tháng IPO, vốn hóa SpaceX sụt giảm 800 tỷ USD, kéo theo tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD.

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