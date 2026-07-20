Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam: 90% chưa kiểm tra an toàn

Minh Quân - Hà Anh

Tập đoàn CMC cảnh báo 20 triệu camera tại Việt Nam, 90% chưa kiểm tra an toàn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.

Video tiếp theo
back to top