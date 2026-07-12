Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chuỗi phòng tập 25 FIT bị phạt 580 triệu vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 25 FIT tại TPHCM và Hà Nội 580 triệu đồng do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

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