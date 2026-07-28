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[VIDEO] Chứng khoán HD lãi nghìn tỉ quý 2, bị phạt gần 300 triệu vì 3 lỗi

Minh Quân - Hà Anh

Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.

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