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[VIDEO] Chứng khoán giảm mạnh nhất 4 tháng, nhà đầu tư nên làm gì?

Minh Quân - Hà Anh

VN-Index giảm hơn 5% trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro và chờ tín hiệu rõ ràng.

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