Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chủ tịch DIC Corp lại bị call margin, gần 2 triệu cổ phiếu DIG bị bán

Minh Quân - Hà Anh

Công ty chứng khoán MBS bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG của Chủ tịch DIC Corp từ ngày 7/7/2026, gây chú ý thị trường.

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