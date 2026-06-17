Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chủ quán cà phê đau đầu vì bản quyền nhạc: Mua gói vẫn sai luật

Minh Quân - Hà Anh

Nhiều quán cà phê tại Việt Nam vi phạm bản quyền khi phát nhạc từ Spotify, khiến chủ quán đối mặt với rắc rối pháp lý và phí bản quyền hàng năm.

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