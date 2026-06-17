Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Chính phủ hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố khi lập phường

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố đặc biệt khi thành lập phường từ xã, với quy trình lấy ý kiến và quyết định của HĐND.

Video tiếp theo
back to top