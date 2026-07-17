Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa chống rửa tiền

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ đề xuất 15 dấu hiệu đáng ngờ về tài sản mã hóa trong dự thảo sửa Luật Phòng chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.

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