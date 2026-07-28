Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chiến sự Trung Đông khiến giá nhà Dubai giảm mạnh

Minh Quân - Hà Anh

Công ty Knight Frank ghi nhận giá nhà Dubai giảm từ 5-20%, tổng giá trị giao dịch quý hai giảm 45% do chiến sự Trung Đông.

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