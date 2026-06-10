Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Chi phí tăng vọt, gia đình TP HCM kiệt quệ dù thắt lưng buộc bụng

Minh Quân - Hà Anh

CPI tháng 5 tăng 5,6% khiến chi tiêu gia đình TP HCM tăng mạnh, gây áp lực lớn dù đã cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu.

Video tiếp theo
back to top