Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Châu Âu yêu cầu Meta tắt tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta dừng tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram để tuân thủ luật pháp và tránh phạt tới 6% doanh thu.

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