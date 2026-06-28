Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] CEO Nvidia kêu gọi chuẩn mực mới trong thời đại AI

Minh Quân - Hà Anh

CEO Nvidia Jensen Huang thúc đẩy xã hội thích nghi với AI, xây dựng chuẩn mực mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trong kỷ nguyên AI.

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