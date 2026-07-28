Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Casino Hạ Long lỗ nặng quý II vì World Cup và khách VIP thắng lớn

Minh Quân - Hà Anh

Casino Royal Hạ Long báo lỗ hơn 9 tỷ đồng quý II/2026 do World Cup thu hút khách và VIP thắng cược liên tiếp.

Video tiếp theo
back to top