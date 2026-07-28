Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Cải cách giá điện cấp bách trước bùng nổ AI và trung tâm dữ liệu

Minh Quân - Hà Anh

Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.

Video tiếp theo
back to top