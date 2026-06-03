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[VIDEO] Bong bóng pin mặt trời Trung Quốc nổ, doanh nghiệp lỗ nặng

Minh Quân - Hà Anh

Ngành quang điện Trung Quốc đối mặt khủng hoảng khi chính phủ rút hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp phá sản và giá pin thấp hơn chi phí sản xuất.

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