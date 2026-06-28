Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bốn nước châu Âu hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, kêu gọi mở lại Hormuz

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz để duy trì hòa bình và an ninh khu vực.

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