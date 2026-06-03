Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Y tế thu hồi toàn quốc sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn hai lô sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika do chứa chất bảo quản không kê khai, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

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