Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Xây dựng đề xuất đưa nhà ở cho thuê, nhà giá phù hợp vào Luật Nhà ở

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhà ở cho thuê và nhà giá phù hợp vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở.

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