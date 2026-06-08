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[VIDEO] Bộ Tài chính chưa đánh thuế giao dịch vàng miếng dù luật có hiệu lực

Minh Quân - Hà Anh

Dù luật đã có hiệu lực, Bộ Tài chính chưa áp dụng thuế giao dịch vàng miếng, trong khi Ngân hàng Nhà nước đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân.

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