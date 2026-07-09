Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Bỏ nghiệm thu PCCC từ 1/7: Công trình tự chịu trách nhiệm

Minh Quân - Hà Anh

Từ 1/7, chủ đầu tư tự nghiệm thu PCCC, bỏ thủ tục kiểm tra. C07 và VCCI đánh giá đây là bước cải cách lớn trong lĩnh vực này.

Video tiếp theo
back to top