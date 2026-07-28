Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Công Thương kiểm tra thị trường kim cương sau vụ buôn lậu lớn

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra thị trường kim cương, đá quý sau vụ buôn lậu 28.000 viên, liên quan đến nguyên Trưởng phòng Kinh doanh SJC.

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