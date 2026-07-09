Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Công Thương đề xuất tính giá điện theo giờ cho hộ gia đình

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng giá điện theo giờ (TOU) cho hộ gia đình để thúc đẩy sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm hơn.

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