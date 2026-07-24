Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất phạt tới 7 năm tù vì xâm phạm dữ liệu cá nhân

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công an trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, đề xuất xử lý nghiêm tội xâm phạm dữ liệu cá nhân với mức án cao nhất 7 năm tù.

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