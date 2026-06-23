Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Công an đề xuất bắt buộc xác thực danh tính người bán thực phẩm

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Công an đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội xác thực danh tính người bán thực phẩm để ngăn chặn gian lận.

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