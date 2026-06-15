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[VIDEO] Bitcoin mất 1.200 tỷ USD, dòng tiền đổ vào AI

Minh Quân - Hà Anh

Bitcoin giảm mạnh, mất hơn nửa giá trị, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang AI. Quỹ ETF BlackRock rút ròng, MicroStrateg thay đổi chiến lược.

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