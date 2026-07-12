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[VIDEO] Biên bản Fed hé lộ bất đồng, vàng và bạc lao dốc

Minh Quân - Hà Anh

Biên bản cuộc họp tháng Sáu của Fed tiết lộ nội bộ chia rẽ về lãi suất, khiến vàng giảm gần 1% và bạc lao dốc gần 3%.

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