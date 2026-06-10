Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bị chặn xe, tố ăn cắp ở Aeon Long Biên: Công an vào cuộc

Minh Quân - Hà Anh

Một phụ nữ cùng hai con bị chặn tại Aeon Mall Long Biên và buộc tội ăn cắp, công an phường Long Biên đã vào cuộc điều tra.

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