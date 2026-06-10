Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bẫy bất động sản châu Á: Giá nhà không thể giảm vì hưu trí

Minh Quân - Hà Anh

Khám phá lý do giá nhà tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore không giảm do nhà ở trở thành kênh tích lũy hưu trí chính.

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