Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bất động sản lao dốc: Nguồn cung tăng 40%, thanh khoản giảm 62%

Minh Quân - Hà Anh

Nguồn cung bất động sản tăng 40% trong nửa đầu năm, nhưng thanh khoản giảm 62% do lãi suất tăng cao, tỷ lệ hấp thụ thấp.

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