Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Bán lẻ online bội thu nửa đầu năm, doanh số tăng hơn 40% nhờ livestream

Minh Quân - Hà Anh

Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.

Video tiếp theo
back to top