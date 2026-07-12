Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bắc Kinh siết xuất khẩu AI, nguy cơ chấm dứt kỷ nguyên giá rẻ

Minh Quân - Hà Anh

Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu AI, đe dọa kỷ nguyên AI giá rẻ toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn như Alibaba và ByteDance.

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