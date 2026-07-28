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[VIDEO] Ba sự kiện quyết định hướng đi của chứng khoán Phố Wall tuần này

Minh Quân - Hà Anh

Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.

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