Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Áp lực từ Fed và Trung Đông đẩy giá vàng giảm sâu

Minh Quân - Hà Anh

Ngày 28/5, giá vàng thế giới giảm mạnh dưới 4.370 USD/oz do áp lực từ Fed và Trung Đông, ảnh hưởng lớn đến thị trường kim loại quý.

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