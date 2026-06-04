Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] Anthropic Soán Ngôi OpenAI, Trở Thành Công Ty AI Giá Trị Nhất Thế Giới

Minh Quân - Hà Anh

Anthropic huy động 65 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI. Tập trung khách hàng doanh nghiệp và hậu thuẫn từ Altimeter Capital.

Video tiếp theo
back to top