Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI vượt tầm kiểm soát, kêu gọi tạm dừng toàn cầu

Minh Quân - Hà Anh

Anthropic cảnh báo về rủi ro AI vượt tầm kiểm soát và kêu gọi tạm dừng phát triển hệ thống AI mạnh nhất trên thế giới.

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