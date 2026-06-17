Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Anh cấm cứng trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và livestream

Minh Quân - Hà Anh

Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.

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