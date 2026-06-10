Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Android chặn cuộc gọi giả mạo bằng xác thực phần cứng mới

Minh Quân - Hà Anh

Google cập nhật ứng dụng Điện thoại trên Android 12+ sử dụng xác thực phần cứng RCS để cảnh báo cuộc gọi giả mạo, nâng cao bảo vệ người dùng.

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