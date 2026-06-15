Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ấn Độ chặn dòng nước sang Pakistan: Nguy cơ xung đột mới

Minh Quân - Hà Anh

Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ xác nhận chặn dòng Indus theo chỉ đạo của Thủ tướng Modi, gây căng thẳng với Pakistan.

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