Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Ấn Độ bật đèn xanh cho xăng E100 và cuộc đua xe ethanol

Minh Quân - Hà Anh

Bộ Giao thông Ấn Độ phê duyệt xăng E100, mở đường cho xe chạy ethanol cạnh tranh với xe điện và hydro.

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