Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Amway Việt Nam bị phạt 410 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Minh Quân - Hà Anh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Amway Việt Nam 410 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh đa cấp và quyền lợi người tiêu dùng.

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