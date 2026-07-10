Khoa học & Đời sống

Multimedia

[VIDEO] AI tự thực hiện toàn bộ cuộc tấn công mạng tống tiền lần đầu tiên

Minh Quân - Hà Anh

Lần đầu tiên trong lịch sử, AI Jadepuffer tự động tấn công, mã hóa và đòi tiền chuộc Bitc do nhóm chuyên gia Sysdig phát hiện.

Video tiếp theo
back to top