Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] AI sao chép giọng nói người thân gây lo ngại an ninh

Minh Quân - Hà Anh

Người mẹ ở Buffalo suýt mất tiền vì cuộc gọi giả giọng con trai do AI tạo ra. FBI cảnh báo lừa đảo giọng nói gây thiệt hại lớn cho người Mỹ.

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