Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] ACV thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận giảm sâu

Minh Quân - Hà Anh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận vi phạm tinh vi, lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng do các vụ bắt giữ lãnh đạo.

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