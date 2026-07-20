Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] ACV khai thác và sửa lỗi sân bay Long Thành tháng 12

Minh Quân - Hà Anh

ACV đề xuất vận hành thương mại sân bay Long Thành cùng sửa lỗi hệ thống, nhằm đáp ứng tiến độ dự án trong tháng 12.

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